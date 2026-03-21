【エルサレム共同】イスラエル紙ハーレツは20日、トランプ米政権が主導するパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」がイスラム組織ハマスに対し、武装解除に関する提案を示したと報じた。段階的に重火器と小火器の放棄を進め、完了まで半年以上の猶予を与える内容。ハマスは近く回答する予定だとしているが、提案に応じるかどうかは不透明だ。提案では、まず重火器の撤去を始め、カラシニコフ銃など小火器に進む。小