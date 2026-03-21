02年（平14）の夏の甲子園、3回戦で常総学院（茨城）に2本塁打で逆転勝ちしてから、もうミーティングはする必要がないと決めた。厳しい練習を経て、チームは強くなったという手応えはあった。「あとはお前らでやってみい」と森岡良介主将（元中日、ヤクルト、現楽天コーチ）らに試合を任せた。ずっと立ち続けていた甲子園のベンチでも、守備の間は座ることが多くなった。明徳義塾にとって鬼門だったベスト8、ベスト4の壁も突破