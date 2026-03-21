「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、“叛逆の悪童”レオは、元アイドルのカウアン・オカモトと対戦し、判定０−５で敗れた。前日会見ではレオがフェイスオフで不意打ちタックルを見舞い、そのまま乱闘に。カウアンが激怒する場面もあった。試合ではゴングからレオが果敢に前に出てパンチで押し込んでいったが、カウア