King ＆ Prince・永瀬廉が、21日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：00〜後9：54）に出演。「ネタ掘れワンワンの旅」に2度目の挑戦する。【番組カット】青春時代を過ごした”原点大阪へ凱旋した永瀬廉永瀬は、河津桜まつりでにぎわう静岡・河津町で超能力犬・アドラーブルくん（通称：アドくん）がネタ探しへ。アドくんに美しい海岸に誘われた永瀬は散歩中の“人なれしていない”という柴犬に遭遇。