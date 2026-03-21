日米首脳会談などに臨むためアメリカの首都ワシントンを訪問していた高市首相は20日、帰国の途に就きました。帰国の直前、高市首相が立ち寄ったのはクラブケーキなどで有名なレストランでした。食事を終えてレストランを後にする高市首相。FNNは一連の日程を終え、ワシントン市内で昼食を済ませた高市首相の姿をとらえました。アメリカ訪問の最終日、高市首相はワシントン郊外にあるアーリントン墓地で献花を行いました。最後の公