iPhone 17e（Apple／各9万9800円［256GB］〜）。昨年のモデル16eのデザイン、6.1インチディスプレーを踏襲しつつ、チップセットは最新のA19チップを搭載。何より価格据え置きでストレージが256GBにアップされたこともポイント。シリーズ最安となるエントリーモデルであってもMagSafeでのワイヤレス充電や各種アクセサリーに対応、そして衛星通信や「Apple Intelligence」の最新AI機能ががっつり使えるのも魅力。ただし、本モデルは