●『リブート』が3週連続上昇 10年前の番組に、大谷翔平が映っていた――。REVISIOが発表した、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(3月9日〜15日)では、『水曜日のダウンタウン』(TBS)が上位にランクイン。過去映像×大谷翔平という掛け合わせが、想像以上の引力を生んだ。浜田雅功○『相棒』が見せた長寿シリーズの底力この週のランキングは、レギュラー番組が上位を占める安定した顔ぶ