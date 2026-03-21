筆者の話です。夫の友人たちの集まりに参加することになりました。その場で、私だけが取り残されていることに、静かに気づいてしまいます。 誘われた夜 「一緒に行こう」夫にそう誘われるたび、悪い気はしませんでした。夫の昔の話を聞ける、貴重な機会でもあります。 学生時代のエピソードや、今はもう会わなくなった人の名前。楽しそうに話す夫の姿を見ながら、大切な人たちの輪に、自分も少し入れてもらえるのだと、