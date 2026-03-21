なぜか猫ドアの前で待機していた猫さん。同居猫さんのひとりが通っても特に反応しなかったものの、別の同居猫さんが通ろうとすると理不尽極まりない行動に…！？ 注目の投稿は記事執筆時点で183万回再生を突破し、「なんで？！ww」「猫検問(笑)」「その違いは何なのだw」といったコメントが寄せられるなど、大きな反響を呼ぶこととなりました。 【動画：猫ドアの前で待機していた猫→『2匹の同居猫』がやって来ると…理不尽すぎ