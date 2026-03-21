江尻篤彦氏は清水商業を日本一へ導いたJ1百年構想リーグで好調なスタートを切った東京ヴェルディの強化担当として、手腕を振るっている江尻篤彦氏。彼の名が広く知られたのは、1986年正月の第64回全国高校サッカー選手権大会だった。清水商業（現清水桜が丘）のキャプテンはチームを力強くけん引し、四日市中央工業との決勝で勝利。同校を初めて日本一へと導いたのである。（取材日：2026年3月4日、取材・文＝元川悦子／全4回の3