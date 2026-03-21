「内臓がぐつぐつの状態で、ご遺体を運ばなければならなかったんです」――。火葬場では、まれに火葬炉の火が消える「失火」というトラブルが起きることがある。見た目だけでなく強烈な匂いも広がるなか、職員は冷静に対応しなければならない。【マンガを読む】「一番むごい」「肉はただれ、むき出しの内臓がグツグツと…」火葬中に“生焼け状態”のご遺体を運び出した“ありえない理由”とは？知られざる火葬場の現場の実