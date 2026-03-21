元日向坂４６の佐々木美玲、超特急の森次政裕が４月１６日スタートのＴＢＳ系連続ドラマ「あの夜、社長の子供を授かりました」（テレビ神奈川で木曜・後１１時半、ＭＢＳで木曜・深夜０時５９分）にダブル主演することが２０日、分かった。２人は初共演になる。原作は２５年１０月に電子配信サービス「めちゃコミック」の急上昇ランキングで１位を獲得した夏野水分氏の同名コミック。恋人から３年目の記念日に突然フラれた栞里