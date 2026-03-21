過去には「また逢う日まで」（尾崎紀世彦）、「ルビーの指環」（寺尾聡）、「恋」（星野源）などの名曲が選ばれてきたセンバツ甲子園大会開会式の入場行進曲。今年は５人組ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ（ミルク）」の「イイじゃん」が春の幕開けを彩った。同曲の作詞作曲者の一人、岡嶋かな多さんは１９日、甲子園のネット裏で入場行進を見守った。スポーツ報知の取材に、胸いっぱいの思いを明かした。（編集委員・加藤弘士