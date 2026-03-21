女優・永野芽郁が約８か月ぶりにインスタグラムを更新した。キャプションにはスマイルマークの絵文字一つ。満点の星空の写真やほぼノーメイクの目から上のアップショット、赤く染めた髪の横顔などを２１日までにアップした。この投稿に「久しぶりの投稿嬉（うれ）しすぎる！！元気で良かった」「髪染めたの超可愛い似合ってるよ」「うわーーーんっ」「やっぱ芽郁ちゃんが最強」「待ってたよ〜」「おかえり」「イメチェンして