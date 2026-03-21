〈「一番むごい」「肉はただれ、むき出しの内臓がグツグツと…」火葬中に“生焼け状態”のご遺体を運び出した“ありえない理由”〉から続く 「ご遺体を入れ忘れているのではないか」――棺を持ち上げた瞬間、そう疑うほど軽かったという。火葬場で働き始めて間もない頃、担当したのは10代の娘を自死で亡くした両親の火葬だった。激しく損傷した遺体、そして棺の軽さに気づいた父親の表情を、今も忘れられないという。【マンガ