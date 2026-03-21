複数のホストクラブをプロデュースする“軍神”こと心湊一希が過去に接客した国民的女優とのエピソードを告白。「S級やん！」「すごいなあ」「誰でも知ってる！」とMC陣を沸かせた。【画像】軍神ら人気ホストたちABEMAにて配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。そんな同番組が今回『密会 〜口が堅い人しか来な