実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン3 #47』が3月20日に配信された。番組では「会食の必要性」について議論された。【映像】西野亮廣の“キャバ嬢力”とは？スポーツコミュニティ株式会社 代表取締役 中村伸人氏は「ムダな会食は捨てた」として「コロナ前は会って情報を取るとか、人間関係を構築することが当たり前のように染み込んでいた。でもコロナが