高市総理と米トランプ大統領による日米首脳会談が20日（日本時間）、アメリカで開かれた。イラン情勢が不安定な状況下で、ホルムズ海峡は事実上封鎖され、トランプ大統領は同盟国に艦艇の派遣を求めるも次々と断られる中、両首脳はどのような思惑で会談に臨み、どんな成果を得たのか。そして、会見でトランプ大統領が7回繰り返した「ある言葉」と、波紋を呼んでいる「真珠湾攻撃」発言は国際社会でどう受け取られたのか。ANNワシ