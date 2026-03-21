AFC女子アジアカップ2026に参戦中のなでしこジャパン（日本女子代表）は、3月21日の決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。2大会ぶり3度目の優勝を目指す大一番のスタメンを予想する。【映像】大会ベスト級！浜野の衝撃ゴラッソグループステージ第1節でチャイニーズ・タイペイ代表を2−0、第2節でインド代表を11−0、第3節でベトナム代表を4−0、準々決勝でフィリピン代表を7−0、準決勝で韓国代表を4−1で下したなでし