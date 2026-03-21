お笑いタレントのカンニング竹山が16日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身がMCを務めるABEMA報道番組「ABEMA Prime」の「卒業」を報告した。 竹山は、「アベプラ卒業！みんなサンキュー！バイバイ」と絵文字を交えて報告。同日、配信の番組にも出演した竹山だが、終盤では番組を卒業する気象予報士・穂川果音の卒業企画と題したロケを放送し、竹山の卒業についての言及はなく、笑顔で番組を終了していた。 実は竹山、13日