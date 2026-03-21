思う存分腕を振れるポイント状況が、この日の勝負を決めた。「大和証券Mリーグ2025-26」3月20日の第1試合は赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が100点差のオーラスで逃げ切りのアガリを決めトップ。自身初の2桁勝利となる個人10勝目を挙げた。【映像】渡辺太、大接戦を制した瞬間チームポイントはほぼプラマイゼロ（▲5.9）で、ボーダー争いからは一歩抜け出した5位という状況。4位セガサミーフェニックスへの追撃も視野に入