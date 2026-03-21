お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が2026年3月17日、公式YouTubeチャンネルに、第2子妊娠中の妻でタレントの西野未姫に代わって1歳の長女・にこりちゃんに晩御飯を作る動画を公開した。 （関連：【画像あり】長女と妻に手料理振る舞う極楽とんぼ山本） 山本は2022年11月に西野と結婚。2024年10月に第1子となる女児・にこりちゃんが誕生し、2026年1月4日には西野が第2子を妊娠したと発表している。 「【育児あるある】晩