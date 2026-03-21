ウェブは「本当に強い思いでやっていた」と強調した(C)Getty Images右腕の熱い言葉が注目を集めている。【動画】「Oishii~!」タティスJr.が「お〜いお茶」を飲んで笑顔ベネズエラ代表の優勝で2週間の戦いが幕を閉じた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。現地時間3月17日の決勝は、歴代最強の布陣を揃える米国代表が2-3と競り負け、2大会連続の準優勝に終わった。この結末には、一部のファンからさまざまな声が噴