アップフロントグループが主催する環境イベント「SATOYAMA＆SATOUMI movement」が千葉・幕張メッセでスタートし、所属するモーニング娘。’26らハロー！プロジェクトのメンバーらが登場した。温室効果ガス削減をめぐる日ごろの取り組みについて、Juice＝Juice段原瑠々（24）は「メンバーからもらったタンブラーを愛用しています」。つばきファクトリー谷本安美（26）は「食べものを余すことなくたいらげます」と笑いを誘った。13年