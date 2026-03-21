TBS田村真子アナウンサー（30）が20日、都内でドキュメンタリー映画「田村真子のと鉄道〜明日へ向かう旅〜」（矢島公紀監督）の舞台あいさつに登壇した。「TBSドキュメンタリー映画祭2026」のうちの1本で、20年に番組企画で石川県ののと鉄道に乗り、能登半島の魅力を伝えた田村アナが震災後の地を再訪。復興へ歩む人々と向き合った。撮影は1月に行った。「能登に行ってみようと思ってもらえる作品にしたいという思いもあった。関