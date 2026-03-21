30日から番組開始時間が1時間早く、枠大されるフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時）の司会者、設楽統（52）が20日、都内で会見した。フジテレビアナウンサーのキャスター陣の中央で「なんか、立派な大人になったような気がする（笑い）。今まで放送されていなかった地域にも、日本全国津々浦々まで届くようになって本当うれしい、初めはゆっくりしゃべって長くしようと思ったんですがね」と笑った。他に三上真奈アナ、