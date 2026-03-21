「なにわ男子」の道枝駿佑（23）と女優の生見愛瑠（24）が20日、都内で映画「君が最後に遺した歌」（三木孝浩監督）初日舞台あいさつに登壇し、ヒットを“予告”した。同作は音楽を愛する男女の10年間を描くラブストーリー。作品の魅力について道枝は「愛の力ってすごい」と力を込め、生見は「心から好きだって思えるものがあると、こんなにすてきな物語が生まれるんだなと。この映画で学ばさせてもらうことがあった」と語った。三