ジャーナリスト石原伸晃氏（68）が20日、横浜で取材に応じ、高市首相とトランプ大統領の日米首脳会談について「大成功だった」と評価した。「最初の第一声の時は、すごく緊張をしていました。でも、やっぱり高市さんは話がうまい。話す時に目を見たり、『ドナルド』って呼んだり。それに対するトランプ大統領のまなざしはすごく優しかった。自分の娘を見るような。これはやっぱりなかなかないことだと思います」。100点満点で「120