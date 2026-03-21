女優寺本莉緒（24）と池田朱那（24）が20日、都内でダブル主演する映画「東京逃避行」（秋葉恋監督）の初日舞台あいさつに登壇した。寺本が孤独を抱え東京・新宿歌舞伎町の“トー横”にやって来る女子高生・飛鳥、池田が自伝的ネット小説「東京逃避行」の著者・日和を演じる。寺本は「自分の中ですごく成長できた作品。走り切れて良かった」。池田は「日和はほとんど私と同じ人間。虚勢を張って生きている。1年前の23歳の自分、頑