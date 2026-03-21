「専業主婦」という穏やかな夢が、「月収7000円」という想定外の現実によって打ち砕かれた瞬間。21歳で人気絶頂のレイザーラモンHGさんと結婚した住谷杏奈さんは、夫の芸能生命を揺るがす大怪我を機に、家族を守るための「覚悟」を決めます。「HGの妻」という立場に甘んじることをやめ、夫のプライドと激しくぶつかり合いながらみずからの道を切り拓いた日々。かつての亭主関白を「仏」に変えるまでに至った、住谷さんの驚く