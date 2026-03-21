女優井本彩花（22）が20日、都内で2nd写真集「BEST，」（東京ニュース通信社）の取材会に臨んだ。1月の沖縄で撮影し「22歳の私だから表現できる最高傑作。ベストを更新し続けたいという思いで『コンマ』にしました」と自信を見せた。前作から4年たち、初のランジェリーカットにも挑戦。普段からジム通いで体を引き締めているが、女性らしいラインにするため、食べる量を増やして運動量を減らしたという。「体の部位でおしりが一番