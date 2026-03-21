元巨人の槙原寛己氏が3月16日、同じく巨人OBの高橋尚成氏のYouTubeチャンネルに出演。現役時代の投手コーチにまつわる舞台裏を明かした。指導者への打診を断った理由や、伝説となっている主力選手とさるコーチの“確執事件”の内幕にも触れ、ファンも興味津々だったようだ。【写真】長嶋茂雄さんの弔問にシースルーで現れた元NHK青山祐子アナ「今でもユニフォームを着たい」〈【本音】尚成が告白する巨人現場復帰への思いとは!?