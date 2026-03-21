ギタリストのＪＵＯＮ（４１）が最新ショットを披露した。２１日までに自身のインスタグラムを更新し「舞台ｂａｃｋｂｅａｔ記者会見の日でした！！これから色々と情報が出ますので、お楽しみに」と投稿。階段に座って撮影した写真を添えた。革ジャンにブラックデニムを合わせたロックなコーデ。クシュッとしたヘアスタイルも色気が漂う。フォロワーは「かっこ良すぎてヤバ〜」「やっぱかっこいいっす！アニキ」「かっこ