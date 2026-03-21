上司として丁寧に説明し、何度も伝えたはずなのに、肝心なことが伝わっていない……そんな経験はないだろうか。人は話を聞いただけでも、やってみただけでも、実はほとんど学ばない。学びが生まれるのは、振り返りの中で「なるほど」と腑（ふ）に落ちた瞬間だという。1万人以上のマネジャーを指導してきた筆者が、記憶と成長を引き出すシンプルで強力な質問の使い方を解説する。※本稿は、経営コンサルタントのマイケル・バンゲイ