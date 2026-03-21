作家金原ひとみさん（42）、音楽クリエーター、ヒャダイン（45）が20日、都内で新MCを務めるテレビ東京系経済トーク番組「カンブリア宮殿」（木曜午後11時6分）の会見に出席した。3回分の収録を終え、金原さんは「相手の方によってものすごく空気が変わると実感しました」、ヒャダインは「ひたすら楽しい。トップランナーで走り続けてる人たちは柔軟でさわやか。エネルギーをいただく」と話した。話を聞きたい人物を聞かれ、金原さ