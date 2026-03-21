【イスタンブール共同】イランのペゼシュキアン大統領は20日のビデオ声明で、米イスラエルが「イスラム教徒の間に問題を引き起こした」とした上で「イスラム諸国と対立するつもりはない。紛争や戦争は望んでいない」と主張した。国営テレビが報じた。アラブ首長国連邦（UAE）やカタールなどペルシャ湾岸諸国はイランの報復攻撃の標的にされていることに不満を強めており、緊張緩和を呼びかける狙いがある。ペゼシュキアン氏