中国の協力にも言及しました。アメリカのトランプ大統領は20日、ホルムズ海峡の安全確保をめぐり、中国や日本といった国が協力してくれればありがたいと語りました。ワシントンから中継です。日本は評価し、ヨーロッパ諸国には不満のトランプ氏ですが、米中首脳会談を控え、中国の協力にも言及しました。アメリカ トランプ大統領「中国はエネルギーの90％、日本は95％をホルムズ海峡に依存している。こうした中国を含むホルムズ海