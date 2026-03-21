ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われている元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（43）が20日、山梨県甲府市内でバウムクーヘン販売を行った。13日に東京地裁で始まった初公判以降、初めての街頭での販売となった。この日は渋滞の影響で開店予定の11時から50分遅れで到着となった。法廷での神妙な面持ちから一転、白のTシャツにキャップをかぶり姿を見せると、来店客らと写真撮影や握手に応じ、