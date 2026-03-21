米軍の最新鋭ステルス戦闘機「F-35」がイラン上空で作戦遂行中に被弾し、緊急着陸する事案が発生した。米中央軍（CENTCOM）は機体の損傷と安全な着陸を認める一方、イラン側は「新型防空システムによる撃墜」を主張。双方の発表が食い違う中、ネット上では不自然な「フェイク画像」が拡散されるなど、激しい情報戦（認知戦）の様相を呈している。米CNNは19日（現地時間）、複数の消息筋の言葉として、該当のF-35がイラン側の攻撃と