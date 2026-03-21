一筆書きの探究から生まれた「超役に立つ」数学！郵便配達、交通整理、インフラ整備、仕事の割り振り、迷路＆ナンプレ攻略……日常のあらゆるところで応用されている数学「グラフ理論」をご存じでしょうか。データサイエンスや機械学習など、生成AIの基盤となる先端研究にも欠かせない武器となっています。現代数学の重要テーマであるこのグラフ理論が、豊富な具体例で知識ゼロから理解できる『グラフ理論「超」入門オイラーの着