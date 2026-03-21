イランの最高指導者、モジタバ・ハメネイ師（イラン国営テレビ提供・AP＝共同）【イスタンブール共同】イランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ師は20日、イラン暦の正月ノウルーズに合わせて書面で声明を出した。国民の団結の強さが米イスラエルに「亀裂をもたらした」と称賛し「敵はミサイルや無人機などの攻撃だけにさらされているわけではない」と強調した。トルコやオマーンへの攻撃を否定し「シオニスト（イスラエル）に