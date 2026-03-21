元大阪府知事・大阪市長で弁護士のタレント・橋下徹が、きょう21日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58）に出演する。【写真】橋下徹が政治家になる前から家族で通う「さぬき手打ちうどん 銭形」メッセンジャー・黒田有と2人の“ゲストおっさん”が、個性豊かな大阪の街を散歩する街ブラロケ番組。今回は、田中要次、橋下と3人で豊中を訪れる。服部緑地公園を散歩中、近所で暮らす橋下は「僕、ここを“豊中の軽井沢