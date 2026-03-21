アメリカの検察当局が麻薬密売組織からの献金などをめぐって、南米コロンビアのペトロ大統領を捜査していることがわかりました。ニューヨークタイムズなどが20日に報じたもので、コロンビアのペトロ大統領が▼麻薬密売人と面会したことや、▼アメリカへの身柄引き渡しを阻止する見返りに献金を募った可能性などをニューヨークの連邦検察当局などが捜査しているということです。捜査はいずれも初期段階で、刑事訴追につながるかは不