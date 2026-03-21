ブルース・リー主演の映画「ドラゴンへの道」での敵役として知られるアメリカのアクション俳優チャック・ノリスさんが19日、亡くなりました。86歳でした。複数のアメリカメディアによりますと、アクション俳優のチャック・ノリスさんが19日、亡くなりました。86歳でした。ノリスさんは19日、体調を崩しハワイ州の病院に搬送されていたということです。ノリスさんは空手の世界チャンピオンに輝くなどした実績を持ち、映画「ドラゴン