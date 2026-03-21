女優永野芽郁（26）が20日夜、自身のインスタグラムを更新。最新ビジュアルを公開した。永野は笑顔の絵文字1個だけを投稿し、4枚の写真を公開。1枚目は小さな星が視認できる夜空の写真、2枚目は透明な瞳孔が印象的な、鼻の上部だけを映した写真。3枚目は青空をバックにした川辺の写真。最後となる4枚目は髪を赤とオレンジの中間色に染めた永野の写真だった。さらにストーリーズでも赤髪姿でピースサインをしている写真を公開し「初