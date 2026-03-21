タレントの加藤綾菜が２０日に自身のインスタグラムを更新し、私服ショットを公開した。加藤は「今日の私服です！」と書き出すと、爽やかなパープルのチェック柄が映える、春らしく軽やかなカジュアルコーデを披露した。そして、洋服のブランドを紹介し、「お気に入りです！」とひと言。また、「この日は、朝からラジオや取材や撮影でした。終わったら、カトちゃんの送迎したり食事の準備したり。」と、一日の流れをつづる