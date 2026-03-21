２０日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）にバイオリニストの高嶋ちさ子が出演。唯一残された趣味をぶっちゃけた。番組の冒頭トークは趣味に発展。高嶋が「私、趣味何にもないから」と発言した。すると隣に座っていた長嶋一茂は「ゴルフやるじゃない」と指摘。しかし高嶋は「ゴルフ、大っ嫌いだから。ひっくり返したいぐらい嫌い」と後ろにものを放り投げるような大きなアクションをしながら答