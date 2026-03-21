神南りなが、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。 神南りな ©藤本和典／集英社 【プロフィール】神南りな（かんなみ・りな）11月6日生まれ宮城県出身「第2のたましろ。発掘おーでぃしょん」グランプリ。2024年にアイドルグループ「＃ババババンビ」に加入、緑色担当として活動。公式Ｘ ＆ Instagram【@kannami_rina】 今号の『