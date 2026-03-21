イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は20日、新たな声明で、トルコなど一部の周辺国への攻撃の事実を否定しました。「敵の策略だ」と主張しています。イラン国営放送によりますと、最高指導者モジタバ・ハメネイ師は20日、イランの新年にあわせて新たな声明を発表しました。声明の中で、「トルコとオマーンに対する攻撃を実行したのは、イランや連携する他の勢力ではない」とした上で、「イランと近隣諸国との間に亀裂を生じさ