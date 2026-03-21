女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後5時）に生出演。24年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切投稿を巡る芸能活動休止直後を回想する一幕があった。24年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切投稿を巡る芸能活動休止後、1年7カ月ぶりとなる地上波生放送に復帰となった。番組で当時を振り返った。「私、落ち込まないんですよ」と気丈に語りつつも「